Жительницу Урала отправили в колонию за создание нарколаборатории на даче

Суд в Асбесте (Свердловская область) приговорил жительницу Урала к 6,5 года лишения свободы за организацию нарколаборатории на дачном участке, передает ТАСС. Она продавала мефедрон на территории Свердловской области.

Сотрудники ФСБ нашли на даче готовые наркотики, прекурсоры и лабораторное оборудование для производства. Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и отправил в колонию общего режима.

Напомним, в августе полиция задержала в поселке Шаля (Свердловская область) организатора нарколаборатории, а затем изъяла у него 308 кг прекурсора для наркотиков. Он оборудовал лабораторию в жилом доме в поселке Бизь.

Ирина Пичурина