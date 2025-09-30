В Новороссийске начали восстанавливать дома, пострадавшие от атаки ВСУ 24 сентября

В Новороссийске начаты восстановительные работы в жилых домах, поврежденных в результате атаки беспилотных летательных аппаратов и катеров 24 сентября. В тот день погибли два человека, 16 получили ранения, напомнили в пресс-службе городской администрации.

Двое пострадавших прооперированы в краевой клинической больнице, их состояние врачи оценивают как стабильное. Четверо остаются в стационаре городской больницы, десять переведены на амбулаторное лечение. Повреждения получили семь многоквартирных домов.

Заместитель главы города Александр Гавриков сообщил на аппаратном совещании, что обследование показало: несущие конструкции зданий сохранили прочность, риск обрушения отсутствует. Наибольший ущерб зафиксирован в доме №55 по улице Шевченко, где повреждены 33 квартиры, кровля, система отопления и фасад.

К восстановлению подключены строительные компании «Инвест», «Точно», «ССК» и «Семья». Коммуникации в дома уже подведены, подрядчики обещают завершить ремонт в сжатые сроки.

Комиссии обследовали 126 квартир, где проживает 307 человек. Администрация Центрального района принимает документы для оформления выплат и формирует личные дела пострадавших. Финансовая помощь, включая компенсации семьям погибших, будет перечислена до 15 октября.

На совещании также напомнили жителям о необходимости пользоваться приложением МЧС России и следить за официальными каналами городской администрации для получения оперативных сообщений. С 1 по 2 октября в Новороссийске пройдут штабные учения по гражданской обороне с включением сирен.

Вячеслав Рыжков