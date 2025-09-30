В Саратове под суд пойдет водитель внедорожника за причиненные пешеходу травмы

Волжский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 47-летнего жителя областного центра уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью пешеходу (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, вечером 10 мая этого года фигурант управлял автомобилем Toyota Land Cruiser и около дома № 131 на ул. им. Мичурина И.В. в Саратове сбил 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила серьезные травмы.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов