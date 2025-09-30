Жителя Севастополя осудили за публичные призывы к экстремизму

37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в декабре 2022 года фигурант в комментариях одного из Telegram-каналов публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении лиц определенной национальности. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Ему также запретили администрировать сайты, каналы, страницы и чаты на два года. Суд конфисковал у него мобильный телефон, с помощью которого фигурант публиковал экстремистские высказывания.

Алина Зорина