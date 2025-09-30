Суд восстановил права инвалида из Саратова на получение компенсации

В Саратове суд по иску прокуратуры восстановил права инвалида на получение ежемесячной компенсации расходов по уплате взноса на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района Саратова выяснила, что 88-летняя жительница областного центра является ветераном труда, инвалидом третьей группы, ей принадлежит жилое помещение. В октябре прошлого года пенсионерка обратилась в ГКУ СО «Комитет социальной поддержки населения г. Саратов» с заявлением и документами о назначении ей компенсации расходов по уплате взноса на капремонт. Инвалиду отказали, сославшись на отсутствие паспорта совместно проживающего с ней сына. Оказалось, что этот документ находится в исправительном учреждении, сын отбывает наказание.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство в суде потребовало произвести перерасчет компенсации расходов по уплате взноса на капремонт с момента обращения, производить расчет ежемесячной компенсации со следующего дня после вынесения решения судом. Суд удовлетворил требования, прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.

Павел Фролов