Суд наказал саратовца за нарушение установленного административного надзора

Суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Саратова по уголовному делу о нарушении установленного административного надзора (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось, ранее фигурант отбывал наказание в местах лишения свободы. Когда он освободился, суд установил в отношении него административный надзор сроком на восемь лет с запретами и ограничениями.

При этом фигурант неоднократно нарушал надзор на протяжении года, а также появился в общественных местах в нетрезвом состоянии. По решению суда он получил четыре месяца исправительной колонии строгого режима.

Павел Фролов