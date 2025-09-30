В Ершове ИП причинил ущерб в 996 тыс. бюджету и стал фигурантом уголовного дела

В Ершове Саратовской области следствие возбудило в отношении индивидуального предпринимателя уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант занимался восстановлением временной перемычки у села Перекопное Ершовского района в рамках муниципального контракта и не выполнил часть работ. В итоге бюджету администрации района был причинен ущерб в размере свыше 996 тыс. руб.

Фигуранта задержали, следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании ИП меры пресечения.

Павел Фролов