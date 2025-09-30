Росприроднадзор потребовал возмещения ущерба экологии в 1,87 млн под Астраханью

Росприроднадзор потребовал от МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района» возмещения причиненного экологии ущерба в размере 1,87 млн руб. в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки публикации в СМИ о разливе нефтепродуктов вблизи поселка Прикаспийский Росприроднадзор выяснил, что там произошел разлив не нефти, а сточных вод. Прорыв канализационного трубопровода стал причиной загрязнения почвы на площади 311 кв. м.

Исследования подтвердили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Систему водоотведения эксплуатирует МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района». Росприроднадзор призвал учреждение возместить ущерб в 1,87 млн руб. в добровольном порядке.

Павел Фролов