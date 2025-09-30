Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ
Около 02:58 мск по Крымскому мосту временно перекрыли движение транспорта. Находящихся в зоне досмотра и на мосту просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников. В 03:28 мск движение возобновили.
По данным на 08:00 мск, с обеих сторон Крымского моста нет затруднений для проезда к пунктам ручного досмотра.