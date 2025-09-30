Жители Удмуртии стали смотреть мобильные микродрамы в 2 раза чаще с начала года

Среднее время просмотра на сервисах коротких сериалов с начала года в Удмуртии выросло в 2,3 раза, до 22 минут в день. Об этом говорится в исследовании Yota на основе обезличенных данных. Тройку платформ возглавляет ShortTV (число пользователей выросло в шесть раз с начала года), далее идут ReelShort и MoboReels. Количество жителей республики, пользующихся такими сервисами, не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Любопытно, что пока только ReelShort позаботился о российских пользователях. В приложении есть интерфейс и субтитры на русском языке для отдельных сериалов. Также русский интерфейс есть у MoboReels, однако драмы придется смотреть на языке оригинала»,— говорится в сообщении.

Основная аудитория сервисов — пользователи в возрасте 26-45 лет (74% зрителей). Мужчины проявляют к коротким сериалам больше интереса, чем женщины: сильная половина составляет 60% аудитории.

Вертикальные сериальные драмы — новый формат контента, пришедший из Китая. Он оптимизирован для просмотра на смартфонах: эпизоды снимаются вертикально и длятся до трех минут, после чего они объединяются в сериалы по 60-90 серий. Хронометраж сезона соответствует полнометражному фильму, однако подача разбита на сверхкороткие фрагменты.