В ДТП на трассе Сургут — Салехард пострадал водитель бензовоза

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в результате ДТП на 432 км дороги Сургут — Салехард пострадал водитель бензовоза, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Авария произошла 29 сентября около 6:20. Водитель бензовоза ГАЗ не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость, из-за чего столкнулся с легковым автомобилем Volvo. Из-за этого водитель ГАЗ получил телесные повреждения.

Ранее прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) организовала проверку после ДТП, произошедшего на 7 км автодороги Карамовская. В результате инцидента водитель одного из автомобилей погиб на месте, а водитель и пассажир другого были доставлены в больницу.

Ирина Пичурина