Аэропорт Краснодара возобновил работу после ночных ограничений

Аэропорт Краснодара работает в штатном режиме после ночных ограничений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Маргарита Синкевич

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара около 01:39 мск. В 05:47 мск их сняли.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

Помимо Краснодара, прием и выпуск самолетов временно был запрещен в Волгограде и Ставрополе.

Алина Зорина