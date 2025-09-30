Молодой саратовец пойдет под суд за повреждение чужого автомобиля

Татищевский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 20-летнего местного жителя уголовное дело об умышленном повреждении чужого автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 2 сентября 2023 года фигурант за рулем автомобиля «ВАЗ-2107» проезжал мимо одного из домов на ул. Школьная в селе Карякино Татищевского района и обратил внимание на припаркованную иномарку «Хендай Соната», принадлежащую малознакомому местному жителю. Из хулиганских побуждений он протаранил чужую машину, а затем попрыгал на ее крыше.

Причиненный ущерб составил 115,9 тыс. руб. Фигурант возместил его, вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов