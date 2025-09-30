В Волгограде главбух присвоила 7 млн руб. и получила 3,5 года колонии

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 52-летней местной жительницы, главного бухгалтера коммерческой фирмы, по уголовному делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, с января 2012 года по декабрь 2015 года фигурантка начисляла зарплату себе, супругу и дочери, тогда как члены ее семьи в фирме фактически не работали. В общей сложности она похитила свыше 7 млн руб.

Фигурантка не признала свою вину. По решению суда она получила 3,5 года исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов