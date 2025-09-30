Под Саратовом с подрядчика взыскали 10 млн за нарушения при поставках мяса

В Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал подрядчика вернуть в бюджет региона более 10 млн руб. из-за нарушений законодательства о закупках. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» заключил с индивидуальным предпринимателем 25 контрактов на поставку мясной продукции. Так как каждый договор имел цену не более 600 тыс. руб., торги не проводились. Прокуратура указала на единую закупку, искусственно поделенную на 25 идентичных.

В связи с этим надзорное ведомство попросило Арбитражный суд Саратовской области признать договоры недействительными и применить последствия ничтожности сделок. Суд взыскал с подрядчика свыше 10 млн руб., прокуратура поставила на контроль исполнение судебного решения.

Павел Фролов