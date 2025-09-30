В Волгоградской области БПЛА нарушили электроснабжение трех населенных пунктов

Волгоградская область в очередной раз подверглась массированному удару украинских беспилотников. Губернатор Андрей Бочаров утром 30 сентября сообщил, что атака отражена.

Господин Бочаров также отметил, что падения обломков беспилотников привели к двум крупным возгораниям сухой растительности на границе Волгограда. Специалисты быстро потушили огонь.

По словам губернатора, в Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, работают ремонтные бригады. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал, строения не повреждены.

Павел Фролов