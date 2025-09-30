По делу о сносе строений ТЦ «Гостиный двор» назначена судебная экспертиза

Суд назначил строительно-техническую экспертизу по делу о признании двух помещений ТЦ «Гостиный двор» самовольными постройками и их сносе. Как указано в определении Арбитражного суда Пермского края от 26 сентября, проведением исследования займется эксперт ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы». С иском к владельцу «Гостиного двора» и спорных помещений, бывшему собственнику фабрики «Хеми» Валерию Гусеву обратилась администрация Свердловского района Перми.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе экспертизы необходимо определить, являются ли два помещения площадью по 85,1 и 736 кв. м, расположенные за зданием «Гостиного двора», объектами капстроительства. Эксперту поставлены вопросы о том, соответствуют ли эти сооружения строительным, градостроительным нормам и правилам, ограничениям, установленным земельным и иным законодательством, а также условиям и ограничениям зон с особыми условиями территорий. Кроме того, нужно выявить, находятся ли спорные объекты в охранной зоне газораспределительных сетей, создает ли их эксплуатация угрозу жизни и здоровью граждан. Заключение экспертизы надо представить в суд не позднее 1 июня 2026 года.

Заявление в суд о признании двух помещений «Гостиного двора» незаконными постройками и их сносе подано городскими властями в ноябре 2024 года. Согласно материалам дела, два строения, расположенные на Комсомольском проспекте, 54, являются холодным складом и рабочим кабинетом.