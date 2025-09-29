Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле организовали незаконную аренду моторных лодок

Ярославская транспортная прокуратура пресекла незаконный прокат катеров. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Во время проверки базы-стоянки маломерных судов в Ярославле выявили самозанятого, который сдавал в аренду моторные лодки без капитана. Судна передавали людям, не обладающим правом управления.

Эта деятельность угрожала безопасности пассажиров и нарушала налоговые правила. После вмешательства прокуратуры незаконный бизнес прекратили, доначислили налоговые платежи. В бюджет поступило более 15 тыс. руб.

В России права на управление маломерным судном требуются, если мощность двигателя превышает 8 кВт, а вес судна составляет более 200 кг. Также в этом случае необходима регистрация лодки.

Антон Голицын

