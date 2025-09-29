Главные новости за 29 сентября. Сочи

17-летний водитель мототранспорта погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге А-148 Дублер Курортного проспекта в Сочи. Пострадавший столкнулся в «Газелью».

В Сочи за январь—август 2025 года ликвидировано 3,6 тыс. компаний против 3,1 тыс. годом ранее, рост составил 16,3%. Наибольший прирост пришелся на строительство — 221 против 180, увеличение на 22,8%, и на сферу услуг — 81 против 71, +14%.

В летнем сезоне 2025 года арендодатели в Сочи были вынуждены идти на уступки: ставки на посуточную аренду жилья сокращались на 30–50%. Несмотря на официальные данные о 85% заполняемости номерного фонда, многие гостиницы и частные квартиры простаивали.

В Сочи 29 сентября начнется XXII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум пройдет до 2 октября и соберет экспертов более чем из 40 стран, включая Германию, Индию, Китай, США, ЮАР и другие.

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлено экстренное предупреждение о сильных дождях и грозе. Непогода ожидается в ночь с 29 на 30 сентября и утром 30 сентября.

СКР начал проверку по факту гибели 52-летней женщины на пляже Дагомыс в Сочи. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В субботу, 18 октября, в Лазаревском районе Сочи с 9:00 до 18:00 перекроют пятикилометровый отрезок дороги между поселком Дагомыс и селом Солохаул из-за финала чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам. В этот день состоится финал соревнований Сочи 2025.

СКА из Санкт-Петербурга обыграл «Сочи» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел во дворце спорта «Большой». После восьми игр сочинская команда набрала семь очков и располагается на 10-й позиции в Западной конференции.