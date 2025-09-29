Почти 9 тысяч ярославских учителей перешли в MAX

В Ярославской области образовательная платформа «Сферум» переходит из VK-мессенджера в MAX. По словам первого замминистра образования региона Светланы Астафьевой, в отечественный мессенджер перешли 8,7 тыс. педагогов, а всего — 30 тыс. пользователей, относящихся к системе образования области.

«Процесс перехода начался с сотрудников образовательных учреждений: директоров, учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов. Затем последуют родители и школьники»,— сообщила госпожа Астафьева.

29 сентября начали переводить первые школьные чаты, окончательно процесс завершат к 1 ноября.

Как сообщал «Ъ», по итогам августа MAX с месячной аудиторией 32,2 млн вошел в пятерку крупнейших мессенджеров в России. Эксперты отмечают, что аудитория сервиса растет быстрее рынка, но его ежедневное использование пока ограничено.

