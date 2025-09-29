Рыбинское предприятие заплатило покупателю 1,6 млн убытков

Суд взыскал с рыбинского производителя 1,6 млн руб. в пользу покупателя в качестве убытков за дефекты снегоболотохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Двигатель снегоболотохода перестал запускаться в течение гарантийного срока. Покупатель пытался урегулировать вопрос в ходе досудебной переписки с производителем, но получил отказ от устранения недостатков.

Тогда покупатель заявил о возврате товара и потребовал возврата средств, но производитель требование не исполнил. Поэтому в деле разбирался суд, который встал на сторону покупателя и взыскал стоимость товара, компенсацию морального вреда, штраф, а также неустойку за каждый день просрочки в общей сумме 1,6 млн руб. Приставы призвали предприятие исполнить решение суда, к настоящему моменту деньги возвращены.

Алла Чижова