Жительницу Ярославской области по ошибке признали мертвой

Жительницу Ярославской области признали умершей, о чем она узнала после того, как банк отказал ей в обслуживании. О произошедшем сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале сентября бывший руководитель детского учреждения пришла в банк, но получила отказ в обслуживании в связи с недействительным паспортом. Статусом документа жительница региона была удивлена и отправилась в управление по вопросам миграции УМВД по ЯО.

«Покопавшись в компьютере, сотрудник подразделения сообщил, что по базе данных ее документ находится в списке паспортов умерших людей. И пояснил: раз на самом деле женщина жива, видимо ее личные данные прицепились к данным действительно покинувших сей мир – такое бывает»,— рассказал господин Бабуркин.

Педагогу со стажем рекомендовали написать заявление в УМВД. Но невозможность воспользоваться своими деньгами из-за заблокированных счетов вынудила гражданку также обратиться к омбудсмену с просьбой о помощи.

«Омбудсмен напрямую связался с руководителем УВМ России по Ярославской области и убедительно попросил ускорить решение проблемы. И вот 25 сентября пенсионерке по телефону сообщили, что ее паспорт восстановлен»,— сообщили в аппарате уполномоченного.

Однако статус документа в базах банковских организаций пока не обновился, соответственно счета по-прежнему заблокированы. Такие ситуации не редкость, отметил господин Бабуркин. Годом ранее СМИ сообщали, что москвичке по ошибке поставили в паспорт штамп о смерти вместо печати о разводе.

Алла Чижова