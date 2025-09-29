Шесть жителей Ижевска предстанут перед судом за мошенничество на сумму 22 млн рублей
Шесть жителей Ижевска обвиняются в мошенничестве с материнским капиталом (ч. 2, 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этой сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие считает, что с 2020 по 2023 год фигуранты под видом осуществления риэлторских услуг предоставляли ложные сведения о покупке земельных участков под строительство, не намереваясь возводить дома и используя средства в личных целях. Следователями и оперативниками выявлено 46 фактов мошенничества, установлена причастность 47 лиц к их совершению.
Ущерб бюджету РФ оценивается более чем в 22 млн руб. На имущество и банковские счета обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Первомайский райсуд Ижевска для рассмотрения.