Цветовая палитра каждого средства разрабатывается с учетом цветотипов женщин в России. Бестселлер бренда — увлажняющий тональный крем, который является сывороткой на основе сквалана с микропузырьками пигмента. В линейке RINK — кремовые стики, жидкие кремовые тени, блеск-плампер и масло для губ. Помимо косметики бренд выпускает аксессуары для нанесения макияжа: 3D-спонж, кисть эргономичной формы для нанесения тонального средства и двустороннюю кисть для скульптурирования.

