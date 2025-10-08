Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Parfums Constantine

Parfums Constantine — российский парфюмерный бренд, основанный в 2015 году. Формулы ароматов разрабатываются во Франции

Производство расположено в России. Бренд создает композиции для мужчин и женщин — всего девять коллекций. Selective, La Mia Italia, Bohemia, Bohemia Colored Diamonds, Mademoiselle, Gentleman: свежие и легкие ароматы для повседневного использования, а также насыщенные вечерние композиции, есть селективная линия с более сложными и редкими сочетаниями. Всего бренд предлагает более 40 различных ароматов.

Фото: Parfums Constantine

Фото: Parfums Constantine

