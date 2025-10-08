В ассортимент Yaclinic.Cosmetics входит три крема: солнцезащитный крем с инкапсулированным комплексом SPF50 для ежедневного использования, SOS-крем для кожи вокруг глаз и крем с микроиглами для обновления. Еще одна разработка бренда — умное зеркало с UV-камерой для контроля равномерного нанесения солнцезащитного крема и отслеживания новообразований на коже.

