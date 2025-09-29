Вынесен приговор по делу о нападении на коммуниста в Рыбинске

Рыбинский городской суд признал шестерых местных жителей виновными в хулиганстве, совершенном с применением насилия по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды в отношении социальной группы. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На скамье подсудимых оказались шестеро человек в возрасте от 20 до 33 лет. Как установил суд, в 2023 году двое из них на Московском проспекте в Ярославле заметили прохожего в одежде с антифашистской символикой. Они начали оскорблять незнакомца из-за его национальности, а потом избили и распылили слезоточивый газ в лицо.

В том же году подсудимый и лицо, в отношении которого дело приостановлено, избили около общежития в Рыбинске учащегося колледжа, который разделяет национал-большевистские политические убеждения.

Самым известным случаем стало нападение на представителя партии КПРФ в Рыбинске. Суд установил, что в январе 2024 года четверо подсудимых возле кафе быстрого питания оскорбляли коммуниста и угрожали ему и его друзьям. Позже подсудимые также распылили газ и нанесли удары потерпевшему.

«В судебном заседании подсудимые отрицали, что совершили преступления по мотивам политической, идеологической или национальной ненависти, а также то, что действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, принесли извинения потерпевшим»,— рассказали в пресс-службе суда.

Сначала осужденным назначили наказание в виде реального лишения свободы, однако оно было заменено на принудительные работы на сроки от 2 лет 10 месяцев до 4 лет. Из зарплаты нападавших будет удерживаться 10% в доход государства.

Также четверо осужденных выплатят одному пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 160 тыс. руб.

Алла Чижова