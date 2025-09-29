Бывшего руководителя налоговой Саратовской области заподозрили во взятках

Бывший сотрудник УФНС по Саратовской области стал подозреваемым в получении взятки. Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел СКР. Елену Краснову назначили руководителем УФНС 18 февраля 2020 года.

Следователи выяснили, что с декабря 2021 года по август 2025 года госпожа Краснова получила более 1 млн руб. взяток. Деньги передавались частями за предоставление сведений из базы данных УФНС.

Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются для установления всех обстоятельств дела и закрепления доказательств.

Никита Маркелов