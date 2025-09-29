В Ярославле открыли школу отказа от курения

В Ярославле начала работу школа отказа от курения. Как пояснили в правительстве области, образовательный центр появился в поликлинике областной клинической больницы на улице Яковлевская.

В школе обещают научить основным принципам борьбы не только с табачной зависимостью, но и с употреблением всей никотинсодержащей продукции — электронных сигарет и вейпов. Пациентов будут сопровождать врач-пульмонолог и психолог.

«Основные наши пациенты — это мужчины старше 40 лет. В регионе приблизительно 30% жителей являются курильщиками»,— сообщил главный пульмонолог Ярославской области Евгений Ивашечкин.

Ранее «Ярославльстат» сообщал, что по результатам выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2024 году выявлено: среди жителей Ярославской области в возрасте от 15 лет и старше доля тех, кто не курит либо отказался от привычки, составляет 85,6%.

Алла Чижова