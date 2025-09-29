На Крымском мосту восстановили движение

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

По данным канала, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 63 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи — 212 автомобилей. Время ожидания составляет около часа.

Движение по транспортному переходу через Керченский пролив перекрывали два раза. В Севастополе в это же время дважды прерывали работу морского пассажирского транспорта. Причины ограничений чиновники не уточняли.

Александр Дремлюгин, Симферополь