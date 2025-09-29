Суд в Саратове оставил в силе приговор экс-начальнику колонии Зизевскому

Саратовский областной суд оставил в силе приговор Владиславу Зизевскому, бывшему начальнику колонии строгого режима № 10 УФСИН. В июле 2025 года его признали виновным в получении взяток на сумму 700 тыс. руб. от осужденных и 195 тыс. руб. от подрядной организации.

Зизевскому назначили 8,5 лет лишения свободы и штраф в 1,95 млн руб. Ему также запретили работать в правоохранительных органах в течение четырех лет после освобождения.

Адвокаты Зизевского пытались обжаловать приговор, утверждая, что денег не было или они использовались для нужд колонии. Прокуроры, в свою очередь, просили усилить наказание. Суд, выслушав обе стороны, решил оставить приговор без изменений.

Никита Маркелов