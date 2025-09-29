Вырос поток судов через Рыбинское водохранилище

По водным путям Рыбинского района гидротехнических сооружений (РГС) с начала 2025 года прошло 11,1 тыс. судов, что на 3,8% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Канал имени Москвы».

Также в текущем году на 2,5% вырос объем перевезенных грузов — до 7,3 тыс. тонн. При этом снизился пассажиропоток — судами перевезено 305,6 тыс. человек, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

«Через Рыбинский и Угличский шлюзы проведено 5 876 шлюзований (на 1,1% больше, чем в прошлом году), пропущено 11 477 судов (на 0,03% меньше, чем в прошлом году)»,— сообщили в учреждении.

Рыбинский филиал ФГБУ «Канал имени Москвы» обслуживает 399 км внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов и средствами навигационного оборудования. Это Рыбинское водохранилище и часть Горьковского (до Хопылева).

Алла Чижова