Зачем трамваю зрение

- Камера
Камера не только снимает панорамы улиц, но и определяет и подразделяет объекты на категории: пешеходы, автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы, велосипеды, другие трамваи.
- Лидар
Лидар с высокой точностью определяет расстояние до объектов с помощью лазерных импульсов. Он генерирует облако точек, благодаря которому можно визуализировать удаленность объектов друг от друга.
- Радар
Радар измеряет скорость движения объектов. Прибор помогает беспилотному трамваю работать даже в условиях низкой освещенности и плохой погоды.
