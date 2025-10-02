Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Зачем трамваю зрение

  • Камера
    Камера не только снимает панорамы улиц, но и определяет и подразделяет объекты на категории: пешеходы, автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы, велосипеды, другие трамваи.
  • Лидар
    Лидар с высокой точностью определяет расстояние до объектов с помощью лазерных импульсов. Он генерирует облако точек, благодаря которому можно визуализировать удаленность объектов друг от друга.
  • Радар
    Радар измеряет скорость движения объектов. Прибор помогает беспилотному трамваю работать даже в условиях низкой освещенности и плохой погоды.

