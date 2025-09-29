Двое белгородцев пострадали при ударе дрона ВСУ по коммерческому объекту

В Шебекинском округе Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по грузовику на коммерческом объекте в селе Червона Дибровка. Из-за этого двое мирных жителей получили осколочные ранения рук. Бригада скорой помощи оказала им первую помощь на месте. Один из пострадавших направлен в Шебекинскую центральную райбольницу для дальнейшего обследования.

Поврежден грузовик. Власти продолжают уточнять последствия атаки.

Алина Морозова