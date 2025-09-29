Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отчиму погибшего на СВО свердловчанина присудили выплаты вместо отца

Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) признал за отчимом погибшего военнослужащего право на государственные выплаты, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в марте 2024 года житель Верхнесалдинского района Григорий погиб при исполнении воинского долга. На выплаты претендовали его биологический отец Олег и отчим Владимир. По словам Владимира, он воспитывал Григория с пятилетнего возраста, а биологический отец проживал в другой стране и не участвовал в жизни сына. Представитель биологического отца, утверждал, что Олег помогал сыну деньгами и поддерживал отношения после совершеннолетия.

Суд, рассмотрев материалы дела и допросив свидетелей, установил, что между отцом и сыном не было устойчивых семейных связей, а подтверждений систематической помощи ребенку от родителя предоставлено не было.

Суд признал доводы отчима убедительными и подчеркнул, что право на государственную поддержку возникает не на основе формального родства, но и из фактического исполнения родительских обязанностей. Свердловский областной суд подтвердил законность решения.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все