Отчиму погибшего на СВО свердловчанина присудили выплаты вместо отца

Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) признал за отчимом погибшего военнослужащего право на государственные выплаты, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным суда, в марте 2024 года житель Верхнесалдинского района Григорий погиб при исполнении воинского долга. На выплаты претендовали его биологический отец Олег и отчим Владимир. По словам Владимира, он воспитывал Григория с пятилетнего возраста, а биологический отец проживал в другой стране и не участвовал в жизни сына. Представитель биологического отца, утверждал, что Олег помогал сыну деньгами и поддерживал отношения после совершеннолетия.

Суд, рассмотрев материалы дела и допросив свидетелей, установил, что между отцом и сыном не было устойчивых семейных связей, а подтверждений систематической помощи ребенку от родителя предоставлено не было.

Суд признал доводы отчима убедительными и подчеркнул, что право на государственную поддержку возникает не на основе формального родства, но и из фактического исполнения родительских обязанностей. Свердловский областной суд подтвердил законность решения.

