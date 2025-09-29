В Астраханской области нашли фуру с контрабандными игрушками

В Астраханской области таможенники задержали фуру с детскими игрушками весом более 7,5 тонн. В грузовике были электрические машинки, головоломки и куклы. Проверка документов показала признаки недостоверного декларирования.

Автомобиль направили в зону таможенного контроля для досмотра. После проверки решат, возбуждать ли административное дело.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина сказала, что нелегальный импорт игрушек может угрожать здоровью детей. Она отметила, что такие товары часто не соответствуют санитарным нормам и имеют низкое качество. Антонина Цицулина подчеркнула, что важно информировать покупателей о проверке качества продукции и выявлении подделок.

Никита Маркелов