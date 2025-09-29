Корпуса бывшей ярославской мануфактуры вновь пытаются продать

В Ярославле на продажу выставили три исторических здания, входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры», 1870-е – 1890-е гг. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Объекты культурного наследия «Казарма для рабочих», расположенные на улице Калмыковых, № 3, 4 и 6, выставляют на продажу уже не в первый раз, однако до настоящего времени здания реализовать не удалось. Исторические постройки повторно выставили на продажу с начальной ценой в 1 руб.

Все объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Площадь зданий варьируется от 3,6 до 4,6 тыс. кв. м. Начальная цена объектов определена в 1 руб. При этом шаг аукциона по всем трем объектам превышает 900 тыс. руб. Торги состоятся 17 ноября.