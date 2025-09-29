Летом цены на аренду в Сочи падали на 30–50% из-за снижения турпотока

В летнем сезоне 2025 года арендодатели в Сочи были вынуждены идти на уступки: ставки на посуточную аренду жилья сокращались на 30–50%. Об этом рассказала «Ъ-Сочи» совладелец и коммерческий директор группы компаний «АСК», эксперт по загородной и курортной недвижимости Анна Исаева.

Несмотря на официальные данные о 85% заполняемости номерного фонда, многие гостиницы и частные квартиры простаивали. Снижение цен, по мнению эксперта, стало ответом на заметный спад туристической активности: июнь и июль оказались «пустыми», а рост потока отдыхающих наметился лишь в августе.

Сейчас спрос и предложение на размещение в Сочи уравновешены. Курорт предоставляет широкий выбор: от международных сетевых отелей и санаториев до частных домов, апартаментов, глэмпингов и кемпингов. Рынок включает и недорогие форматы — туристы могут арендовать комнаты, квартиры, таунхаусы, а также эллинги и гаражи, переоборудованные под жилье. Так, снять эллинг на берегу моря можно за 2–4 тыс. руб. в сутки.

В то же время, по данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость посуточной аренды в Сочи за лето выросла на 32% и составила 6,9 тыс. руб. за сутки — один из самых высоких показателей по Краснодарскому краю. В августе краткосрочная аренда оказалась на 5% дороже, чем годом ранее, и на 41% выше январских значений. Для сравнения: в Краснодаре суточная ставка достигла 3,3 тыс. руб., увеличившись за год на 9% и всего на 6% за лето. В среднем по краю показатель составил 5,9 тыс. руб. (+3% за год, +26% за лето).

Рост затронул и долгосрочную аренду: однокомнатная квартира в Сочи в августе стоила 56,3 тыс. руб. в месяц. Это на 2% выше уровня прошлого года и на 31% больше январских значений, а только за лето рост составил 11%.

Эксперты объясняют снижение спроса на жилье в Сочи рядом факторов. Существенную конкуренцию курорту составили зарубежные направления — Турция, Египет и ОАЭ предлагали более доступные туры. Открытие аэропортов в Сухуми и Геленджике также перераспределило туристический поток. Дополнительное давление оказали снижение доходов населения и участившиеся беспилотные атаки, из-за которых авиарейсы регулярно задерживались.

На фоне таких условий многие гостиницы, особенно повысившие цены на 10% и более, работали лишь на 30% заполняемости. Завсегдатаи курорта отмечали меньшее число отдыхающих и на пляжах, и на улицах города. В результате предприятия общепита и индустрии развлечений завершают сезон без ожидаемой прибыли, а порой и с убытками.

Осенью рынок также демонстрирует признаки охлаждения. Чтобы привлечь гостей, отели снижают цены и делают акцент на повышении качества сервиса. При этом билеты в Сочи остаются доступными: перелет из Москвы в период с 21 августа по 30 сентября можно приобрести за 3–4,5 тыс. руб.

По мнению специалистов, пока говорить о расширении номерного фонда в Сочи преждевременно: курорт уже полностью обеспечен средствами размещения всех категорий. Новых форматов — апартаментов, хостелов или коворкингов для туристов — также не ожидается, поскольку рынок и без того охватывает весь спектр предложений.

