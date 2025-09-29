В Астраханской области до конца года газифицируют 14 населенных пунктов

Газ придет в 14 населенных пунктов Астраханской области до конца 2026 года, сообщили в правительстве региона. Газификация ждет хутора Токарев и Стасов Ахтубинского района, а также несколько поселков и сел Володарского и Приволжского районов. Строительство сетей внутри поселков пройдет по программе развития газоснабжения региона.

Планируется построить больше 1,5 тыс. километров газопроводов. Также построят 10 газораспределительных станций. Газ проведут в более чем 21 тыс. квартир и домов. На природный газ переведут 70 котельных. Впервые газ получат 59 населенных пунктов области.

В 2024 году работы уже шли. Ввели в эксплуатацию 78,8 км газопроводов. Построили четыре межпоселковых газопровода. Еще семь газопроводов почти достроили. В особой экономической зоне «Лотос» завершают пусконаладочные работы. Там уже есть газопровод-отвод и новая станция. Станцию «Володарский» тоже технически обновили.

На 2025 год запланировали новую стройку. Это газопровод-отвод Харабали — Ахтубинск-2 — Ахтубинск-1. Сейчас проектируют еще десять межпоселковых газопроводов. Также готовят проекты для сетей в 40 населенных пунктах пяти районов. Строительные работы начнутся в 2026-2027 годах.

Эту работу ведут правительство области и компания «Газпром газораспределение». На середину сентября 2025 года заключили более 11,7 тысяч договоров на подключение. Более 10,3 тыс. договоров уже выполнили. Непосредственное подключение сделали для 7,2 тыс. домов. В садовых товариществах заключили 768 договоров, 42 из них выполнили, а семь домов уже подключили.

Никита Маркелов