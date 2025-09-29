В Воронеже, Липецке и Тамбове прогнозируют заморозки

Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень погодной опасности из-за наступающих заморозков в Воронеже, Липецке и Тамбове. В остальных регионах Черноземья резкое похолодание не ожидается. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В Воронеже заморозки до -2°С прогнозируются с 21:00 29 сентября до 6:00 30 сентября.

В Липецке и Тамбове в тот же период температура может опуститься до -3°С.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова