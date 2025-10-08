Ramed
Ramed — марка оздоравливающей продукции для санаторно-курортного лечения и реабилитации, в том числе в домашних условиях. Бренд основан в 2015 году в Ростове-на-Дону фармакологом Петром Евсигнеевым и является суббрендом компании «Рамед», в портфолио которой входит еще три торговые марки
Сегодня в ассортимент компании входит более 100 различных категорий продуктов для бальнеотерапии, теплолечения и диетического питания. Все изготавливается в России. Среди средств — соли и концентраты для ванн, скрабы и обертывания для тела, кислородные коктейли и витаминные чаи.
Фото: Ramed