Жители Ижевска могут накопить на ипотечный взнос за 11 зарплат

Эксперты «Циан.Аналитики» подсчитали, что для первоначального взноса по ипотеке на однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Ижевске потребуется 830 тыс. руб. Это соответствует 11 среднегородским зарплатам.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сравнительно проще накопить на первоначальный взнос жителям Новокузнецка, где требуется всего девять зарплат. В то же время в Сочи и Севастополе ситуация сложнее: для первого взноса необходимо накопить 35 и 31 зарплата соответственно.

«За год доступность жилья по стране немного увеличилась: если сейчас на первоначальный взнос необходимо 14 зарплат, то год назад – 15. Средний размер заработной платы увеличился сильнее, чем средняя стоимость однокомнатной квартиры (+14% против +7%)»,— комментирует эксперт сервиса Елена Бобровская.

Напомним, жители Удмуртии оформили в первом полугодии 4,9 тыс. ипотек на общую сумму 18,4 млрд руб. Количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) год к году сократилось на 57,8%, общая сумма — на 47,7%.

Анастасия Лопатина