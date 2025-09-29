В Саратовской области скорректируют сроки подачи тепла в объекты соцсферы

В Саратовской области скорректируют сроки подачи тепла в объекты социальной сферы. Об этом сообщили в местном правительстве. Некоторые учреждения уже подали заявки на подключение, и в ряде муниципалитетов отопление начали частично запускать.

Тепло поступает во все социальные объекты Федоровского района, а также более чем в половину учреждений Ивантеевского района. Во Воскресенском районе отопление уже включено во всех школах и детских садах. В Саратове и Пугачевском районе отопление также начали подавать, но частично. Властям поручено ускорить этот процесс по всему региону из-за текущих температурных условий.

Для быстрого реагирования на обращения жителей по вопросам отопления в социальной сфере откроют горячие линии во всех профильных министерствах. Министрам поручено лично просматривать все сообщения, чтобы обеспечить оперативную обратную связь.

Никита Маркелов