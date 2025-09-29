Ярославль закупает противогололедные реагенты на 250 млн рублей

Ярославское МБУ «Горзеленхозстрой» закупает противогололедные реагенты на общую сумму почти 250 млн руб. Три электронных аукциона объявлены на сайте госзакупок.

Учреждение планирует заключить контракты на поставку двухфазного противогололедного реагента (стоимость 159 млн руб.), твердого реагента (50 млн руб.) и жидкого реагента (40 млн руб.). Материал будет поставляться не разом, а по заявкам заказчика. В целом сроки поставки товаров ограничены 30 апреля 2026 года.

Алла Чижова