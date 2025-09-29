Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославль закупает противогололедные реагенты на 250 млн рублей

Ярославское МБУ «Горзеленхозстрой» закупает противогололедные реагенты на общую сумму почти 250 млн руб. Три электронных аукциона объявлены на сайте госзакупок.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Учреждение планирует заключить контракты на поставку двухфазного противогололедного реагента (стоимость 159 млн руб.), твердого реагента (50 млн руб.) и жидкого реагента (40 млн руб.). Материал будет поставляться не разом, а по заявкам заказчика. В целом сроки поставки товаров ограничены 30 апреля 2026 года.

Алла Чижова

