Ярославский «Локомотив» подписал новое соглашение с Паником

Ярославский ХК «Локомотив» и нападающий Рихард Паник подписали новое соглашение до конца сезона 2025/2026. Об этом сообщает клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В прошлом сезоне словацкий легионер провел за «Локомотив» 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 12 очков (6 голов и 6 передач). В 15 матчах плей-офф он забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

Паник ушел из команды после окончания сезона в связи с истечением контракта. 31 августа президент клуба Юрий Яковлев на пресс-конференции заявлял, что «Локомотив» заинтересован в возвращении Паника, с ним ведутся переговоры.

Алла Чижова