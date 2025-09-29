В Ярославской области семьям бойцов СВО уточнят меры поддержки

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу проект закона, касающийся мер поддержки участников СВО. Документ размещен на сайте Ярославской областной думы.

Фото: Ярославская областная дума

Закон разработан в связи с введением стандартов предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей в Центральном федеральном округе.

«26 мая этого года на заседании Совета Центрального федерального округа был утвержден базовый стандарт. Он содержит минимальный набор мер поддержки и принципы их предоставления. Основной принцип их предоставления – это реализация во всех муниципальных округах и для всех категорий участников СВО», — сказала на заседании комитета министр труда и социальной поддержки населения Надежда Биочино.

Речь идет о бесплатном питании членов семей бойцов СВО, очно проходящих образовательные программы, плате за присмотр и уход в группах продленного дня, а также других мерах. Большинство из них уже действует на территории региона.

Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов областного бюджета на общую сумму около 18 млн: 6,3 млн руб. нужно будет направить на питание и почти 12 млн на присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.

Алла Чижова