Вечером 26 сентября в Саратове прошел рейд по проверке оплаты проезда в трамваях. Сотрудники министерства транспорта и представители транспортного комитета администрации города проверяли маршрут № 9Д. В рейде участвовали первый заместитель министра транспорта Алексей Никитин и глава транспортного комитета Игорь Гришаев.

В ходе проверки был составлен протокол на пассажира, не оплатившего проезд. В трамваях пассажиров информировали о правилах оплаты через аудиосистемы и табло. Игорь Гришаев напомнил, что оплату нужно производить в течение одной остановки, а сотрудники комитета разъясняли процедуру проверки через специальные терминалы.

Алексей Никитин отметил, что такие рейды проходят ежедневно на различных маршрутах. Во время проверок также проводится разъяснительная работа с пассажирами о правилах и способах оплаты, включая использование валидаторов, банковских и транспортных карт, QR-кодов и наличных.

Nikita Markelov