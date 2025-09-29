Строительство дороги в индустриальном парке «Тутаев» оценили в 122 млн рублей

В Ярославской области объявлен конкурс на поиск подрядной организации, которая займется строительством дороги в индустриальном парке «Тутаев». Соответствующая информация отражена на площадке «ЕИС Закупки».

Дорогу будут строить для запуска производственных комплексов. Заказчиком выступает «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района». На работы подрядчику дается 272 календарных дня с даты заключения контракта. Начальная стоимость контракта составляет 122,1 млн руб.

Подрядчика планируют определить 17 октября.

Индустриальный парк «Тутаев» — инвестиционно-привлекательная площадка для размещения промышленного производства. Для строительства подготовлены земельные участки площадью 77,9 гектара. На данный момент на территории парка размещены три резидента, которые осуществляют инвестиции в объеме более 1,8 млрд руб. В 2025 году планируется размещение еще трех резидентов с общим объемом инвестиций 2,4 млрд руб.

Алла Чижова