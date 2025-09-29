Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Третий автопробег «На родину Петра Чайковского» состоится в Удмуртии 4 октября

4 октября в Удмуртии пройдет третий автопробег «На родину Петра Чайковского» (6+). Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в этом году он станет межрегиональным: Ижевск—Воткинск и Чайковский—Воткинск.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Старт автопробегу будет дан в Ижевске и Чайковском. Участников ожидает культурная программа в Воткинске, которая будет включать в себя экскурсию в музей-усадьбу П.И. Чайковского, исторический бал и развлекательные мероприятия.