Третий автопробег «На родину Петра Чайковского» состоится в Удмуртии 4 октября
4 октября в Удмуртии пройдет третий автопробег «На родину Петра Чайковского» (6+). Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в этом году он станет межрегиональным: Ижевск—Воткинск и Чайковский—Воткинск.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Старт автопробегу будет дан в Ижевске и Чайковском. Участников ожидает культурная программа в Воткинске, которая будет включать в себя экскурсию в музей-усадьбу П.И. Чайковского, исторический бал и развлекательные мероприятия.