В Белгороде завершены основные работы по восстановлению электроэнергии

Основная часть работ по восстановлению электроэнергии в Белгороде после атаки ВСУ выполнена. Осталось подключить «небольшое количество» абонентов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Аварийные бригады находятся на местах. Работы продолжались всю ночь. Пока электроэнергию не подали в два детских сада, школу и центр образования. «Но энергетики обещают это сделать в ближайший час»,— сказал глава региона. Он заверил, что школы и детские сады будут работать в привычном режиме.

«Самая большая проблема остается с подачей горячей воды»,— добавил господин Гладков. Власти еще не оценили общий объем повреждений. Сроки восстановления инфраструктуры станут известны позднее.

Перебои в подаче электроэнергии и воды возникли вечером 28 сентября после удара ВСУ по объекту белгородской инфраструктуры. Белгород подвергся двум ракетным обстрелам, сообщал губернатор. Пострадали три человека. Прошлой ночью над Белгородской областью был сбит 21 беспилотник.